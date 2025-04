Deel dit: Share App Mail Tweet

Coureur Lawson gebruikt vertrek bij Red Bull als motivatie

Formule 1-coureur Liam Lawson zegt dat hij zijn terugplaatsing bij Red Bull niet zo snel had verwacht, maar dat het zijn vertrouwen of motivatie niet heeft aangetast. “Het was moeilijk om te horen, maar het belangrijkste is dat ik nog in de Formule 1 zit en kan laten zien waarom ik hier hoor”, zei de nu voor zusterteam Racing Bulls rijdende Nieuw-Zeelander in aanloop naar de Grote Prijs van Japan komend weekend.

Lawson was tijdens de kwalificaties voor de eerste twee races en de sprintrace in zijn Red Bull steeds in de achterhoede geëindigd. Het leverde hem in de uiteindelijke wedstrijden geen punt op. De 23-jarige coureur keek ernaar uit om nog een kans te krijgen op het circuit van Suzuka, waar hij in tegenstelling tot die van Melbourne en Shanghai wel ervaring heeft.

“Ik keek vanaf het begin heel erg uit naar deze race, omdat ik hier al eerder was geweest. Ik heb nu een goede voorbereiding gehad, dus ik heb er zin in”, aldus Lawson.

ANP