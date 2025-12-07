Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris: ik heb titel eerlijk en niet agressief gewonnen

Lando Norris is vooral blij dat hij zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 op “zijn” manier heeft gewonnen. “Door een eerlijke coureur te zijn”, zei de 26-jarige kampioen van McLaren. “Ik heb het gevoel dat ik heb gewonnen op de manier waarop ik het wilde winnen, en dat was niet door iemand te zijn die ik niet ben, door te proberen agressief te zijn”, zei hij in een persconferentie na de Grote Prijs van Abu Dhabi. Norris verloor de race van een ijzersterke Max Verstappen, maar verdiende met de derde plaats net genoeg punten om de Nederlander van Red Bull in het kampioenschap voor te blijven.

“Ik ben blij dat ik mezelf kon zijn en het op ‘Lando’s manier’ heb gedaan en daar ben ik het meest trots op”, aldus de coureur, die dit seizoen duels met bijvoorbeeld Verstappen en zijn teamgenoot Oscar Piastri vaak verloor omdat hij minder durf toonde. “Ik had op die momenten best agressiever kunnen zijn, maar ik zou dan minder trots zijn geweest”, zei hij.

Norris bracht een ode aan McLaren, de Britse renstal die hem in 2017 in de opleiding opnam en hem kneedde tot de Formule 1-kampioen. “Dit is niet mijn wereldkampioenschap, dit is het onze. Met deze titel betaal ik het vertrouwen en de inspanningen terug van degenen die mij het meest nastaan. Ik ben trots, maar niet omdat ik iedereen heb verslagen of dat ik kan zeggen dat ik de wereldkampioen ben, maar omdat ik veel andere mensen blij heb gemaakt. Ik heb mijn engineers Will Joseph en Andrew Jarvis ook blij gemaakt. Ze zien hun familie niet vaak. Ze hebben mij meer zien opgroeien dan hun eigen kinderen. Daar voel ik me best slecht over.”

ANP