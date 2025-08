Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris wint GP van Hongarije, Verstappen negende

Lando Norris heeft de GP van Hongarije gewonnen. De Brit van McLaren bleef zijn teamgenoot Oscar Piastri net voor. Norris verkleinde met zijn zege de achterstand op Piastri in het WK-klassement. De Brit George Russell werd derde op de Hungaroring in zijn Mercedes.

Piastri gaat met 284 punten aan de leiding, Norris volgt op de tweede plaats met 275 punten. Max Verstappen blijft op de derde plaats met 187 punten.

Charles Leclerc begon in Boedapest op poleposition. De Monegask kon geen aanspraak maken op de overwinning en werd vierde. Verstappen kon zich met zijn RB21 niet mengen in het gevecht om het podium. De Nederlander eindigde als negende en verdiende twee punten.

Het werd opnieuw een spannend gevecht tussen de twee wagens van McLaren. Norris moest alles in het werk stellen om Piastri achter zich te houden. “Ik ben dood”, zei Norris na afloop tijdens een flashinterview. “Het was zwaar. Vooral het laatste stuk. Het was een beetje een gok om voor één stop te gaan.” Piastri was een beetje verrast dat zijn teamgenoot een stop minder maakte. “Ik moest het ermee doen. Ik heb geprobeerd hem in te halen, maar dat lukte niet.”

De volgende GP wordt op 31 augustus verreden in Zandvoort.

ANP