Norris verwacht meer chaos in nieuw Formule 1-seizoen

Wereldkampioen Lando Norris verwacht door de nieuwe regels “meer chaos” in het komende Formule 1-seizoen. “Je zult meer jojo-effecten zien doordat er meer zal worden aangevallen”, blikte de 26-jarige Brit van McLaren vooruit.

Het beheren van de batterij ziet Norris als grootste uitdaging voor het komende seizoen. Het inzetten van de nieuwe boost-knop kan bijvoorbeeld helpen om een positie te verdedigen en een inhaalactie te plaatsen. “Maar dan moet de batterij wel voldoende zijn opgeladen. We hebben een zeer sterke batterij, maar die gaat niet zo lang mee”, zegt Norris. De enige manier om de batterij zelf op te laden is om van het gas af te gaan.

Norris werd vorig jaar voor het eerst wereldkampioen, dankzij een voorsprong van 2 punten op viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Brit is nog net zo gemotiveerd. “Ik zal proberen zoveel mogelijk titels te winnen. Maar als het me nooit meer lukt, ben ik ook gelukkig. Ik heb er in ieder geval één.”

De eerste grand prix is op 8 maart in Australië.

ANP