Verstappen in laatste training veel langzamer dan Norris

Lando Norris is bij de Dutch Grand Prix in de derde en laatste vrije training op stoom gekomen. De Britse coureur van McLaren reed met 1.08,972 veruit de snelste ronde op het circuit van Zandvoort. Kampioenschapsleider Oscar Piastri kon de snelheid van zijn teamgenoot niet evenaren. De Australiër zette de tweede tijd neer, maar gaf wel 0,242 seconde toe.

Max Verstappen kon niet tippen aan de snelle wagens van McLaren. De viervoudig wereldkampioen reed voor zijn thuispubliek de vijfde tijd (1.09,925) en was bijna een seconde langzamer dan Norris, die vrijdag ook de beste tijden klokte in de vrije trainingen.

George Russell noteerde in zijn Mercedes de derde tijd, maar ook hij gaf veel toe op Norris, bijna negen tienden.

‘Druk verkeer’

Het duurde even voor de derde training op gang kwam. Veel coureurs wachtten op het moment dat de racebaan in de Noord-Hollandse duinen volledig droog was, zodat op slicks op maximale snelheid kon worden gereden.

Het betekende wel dat in het verloop van de sessie veel coureurs tegelijk op de baan reden en op de teamradio’s de term ‘druk verkeer’ vaak viel. Toch bleven incidenten uit, al reed Fernando Alonso (Aston Martin) bijna achterop bij Russell vlak voor het ingaan van de pitstraat.

Vierde tijd

Verstappen moest ook nog in tijd Carlos Sainz voor zich dulden. De Spanjaard van Williams noteerde de vierde tijd.

De Dutch Grand Prix vervolgt later zaterdag met de kwalificatie (15.00 uur). De race in Nederland is de vijftiende van het seizoen. Piastri leidt het kampioenschap met 284 punten, 9 punten meer dan zijn teamgenoot Norris. Verstappen staat derde met 97 punten minder dan Piastri.

