Autovisie
Autovisie Autosport Vandaag
Leestijd: 1 minuut

Wederzijds respect ‘groot genoeg’ bij titelkandidaten McLaren

epa12571441 McLaren driver Lando Norris (R) of Britain and his teammate Oscar Piastri of Australia arrive ahead of a practice session for the Formula One Abu Dhabi Grand Prix, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, 05 December 2025. The 2025 Formula One Abu Dhabi Grand Prix will be held at the Yas Marina Circuit racetrack on 07 December. EPA/ALI HAIDER
ANP / EPA / Ali Haider

Er is voldoende respect bij Lando Norris en Oscar Piastri om elkaar de wereldtitel in de Formule 1 te gunnen. Dat lieten de beide coureurs van McLaren weten in Abu Dhabi. “Daar is geen discussie over. Als een van ons zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 wint, is dat iets om te vieren. Dat snapt ook degene die de titel verliest”, zei Piastri.

Norris en Piastri vechten in de slotrace van het jaar in Abu Dhabi met Max Verstappen uit wie wereldkampioen wordt. Norris is als WK-leider op voorhand favoriet, maar Piastri heeft ook nog een kans. “Ik denk dat we meer dan genoeg respect voor elkaar hebben om het werk van degene die verliest te waarderen”, aldus de Australiër.

Norris beaamde dat. “We zijn respectvol naar elkaar. We willen elkaar geen slecht gevoel geven.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.