Norris kijkt ‘vol enthousiasme’ uit naar laatste GP in Abu Dhabi

Lando Norris kijkt “vol enthousiasme” uit naar de laatste race van het Formule 1-seizoen waarin hij zondag in Abu Dhabi mogelijk wereldkampioen kan worden. “Vorig jaar moesten we voor het constructeurskampioenschap gaan, en dit jaar gaan we als kampioen daarvan de strijd aan, met nóg een belangrijk kampioenschap om te winnen”, zegt Norris in een persbericht van McLaren.

Norris staat bovenaan het kampioenschap met 12 punten voorsprong op Verstappen en 16 op Piastri. Als Norris op het podium eindigt in Yas Marina, is hij hoe dan ook wereldkampioen. “Het is geweldig om te zien hoeveel we hebben bereikt. Het was een ongelooflijk seizoen. We hebben een ongelooflijke auto. Ik ben trots op iedereen in het team. Dank aan al onze fans. We hebben nog één race en we gaan er alles aan doen”, aldus Norris.

ANP