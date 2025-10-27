Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris heeft leiding in F1-titelstrijd, maar blijft ontspannen

Lando Norris blijft ontspannen en gefocust op zichzelf, ook nu hij de leiding in het kampioenschap heeft overgenomen van zijn teamgenoot Oscar Piastri. Dat heeft de Britse McLaren-coureur gezegd na zijn zege in de Grote Prijs van Mexico waardoor hij 1 punt meer heeft dan de Australiër. Piastri verspeelde in de afgelopen races een ruime voorsprong.

“Het is weekend voor weekend”, zei Norris na zijn zesde overwinning van het seizoen. “Ik ben blij en richt me op mezelf. Dat werkt voor mij op dit moment en dat heeft ook gewerkt bij de start. Dat was echt het sleutelmoment.”

Norris heeft 357 punten in het kampioenschap, tegen 356 voor Piastri. Verstappen volgt op 36 punten. Er zijn nog vier grands prix.

Teamgenoot

Piastri slaagde er in de afgelopen vier races niet in het podium te behalen en was ook steeds langzamer dan teamgenoot Norris. “Na de kwalificatie werd duidelijk dat ik mijn manier van racen moet veranderen. Deze race was de eerste poging om dat toe te passen. Ik heb vooruitgang geboekt, maar als je teamgenoot de race wint en je als vijfde eindigt, is het niet heel groot.”

De Australiër kijkt vooruit naar de laatste vier races, waar hij dingen anders moet doen. “Ik heb het hele jaar hetzelfde gedaan, maar de afgelopen weken was er voor de wagen en de banden een andere manier van rijden nodig en dat is me niet echt gelukt. Lando is daar beter in geslaagd dan ik.”

ANP