Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris valt McLaren niet af na verkeerd besluit over pitstop

Lando Norris heeft geen kritiek op zijn team McLaren geuit na de voor de Brit teleurstellend verlopen Grote Prijs van Qatar, waarin hij als vierde eindigde. Het team liet Norris en teamgenoot Oscar Piastri doorrijden, terwijl de rest van het veld bij een safetycar-situatie banden wisselde. “Achteraf is het niet de juiste beslissing, maar op het moment zelf dachten we dat we het juiste deden. Zo gaat dat”, aldus de Brit bij Viaplay.

Norris is nog altijd de leider in het kampioenschap. Hij heeft 408 punten, 12 meer dan Max Verstappen die won in Qatar voor de Australiër Oscar Piastri, die nu derde staat met 392 punten.

“Het is spannend in het gevecht om de wereldtitel”, zei Norris. “Ik heb veel vertrouwen, want ik heb goede races achter de rug. Ik heb vandaag ook goed gereden. Ik maakte een fout op hoge snelheid en dat heeft me misschien de derde plaats gekost en misschien ook niet. Verder voel ik me nog steeds goed en kijk ik ernaar uit het af te maken volgend weekend.”

ANP