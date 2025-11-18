Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris klaar voor ‘laatste push’ in titelstrijd Formule 1

Autocoureur Lando Norris kan in de Grote Prijs van Las Vegas Max Verstappen definitief uitschakelen in de titelstrijd van de Formule 1. Als de Brit van McLaren zondag in de Amerikaanse gokstad negen punten meer scoort dan de Nederlander van Red Bull, dan kan Verstappen geen vijfde wereldtitel meer winnen. Dat scenario voltrekt zich bijvoorbeeld als Norris wint en Verstappen niet hoger eindigt dan de derde plaats.

Viervoudig kampioen Verstappen vocht zich na de Dutch Grand Prix in Zandvoort terug in het kampioenschap met onder meer drie GP-zeges, maar Norris heeft het momentum overgenomen met overwinningen in de laatste twee races. Met nog drie grands prix te gaan heeft Norris 49 punten voorsprong op Verstappen en 24 op zijn Australische teamgenoot Oscar Piastri.

“Ik heb me goed voorbereid op de komende drie races en ga mijn uiterste best doen het maximale uit de auto te halen”, laat Norris weten in een vooruitblik van zijn team. “Ik voel me erg goed en gemotiveerd. Ik ben klaar voor deze laatste push.”

ANP