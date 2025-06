Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris wint GP van Oostenrijk voor Piastri, Verstappen valt uit

Lando Norris heeft in de Grote Prijs van Oostenrijk zijn derde zege van het seizoen in de Formule 1 behaald. De Britse McLaren-coureur bleef in de race op de Red Bull Ring in Spielberg zijn teamgenoot Oscar Piastri uit Australië voor. De Monegask Charles Leclerc in de Ferrari werd derde voor zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton.

Voor Max Verstappen zat de race er al snel op. De regerend wereldkampioen van Red Bull was gestart vanaf de zevende positie en had bij de start één plek gewonnen, toen hij in de derde bocht door de Italiaanse Mercedes-coureur Kimi Antonelli van de baan werd getikt. Verstappen en Antonelli konden beiden niet verder.

Norris loopt met de zege in op Piastri. De Brit heeft 201 punten. Piastri leidt met 216 punten. Verstappen blijft derde met 155 punten.

Safetycar

De race was iets later dan 15.00 uur gestart omdat Carlos Sainz bij de opwarmronde niet wegkwam van de startopstelling. Na de aanrijding van Antonelli en Verstappen kwam kort de safetycar de baan op. Bij de herstart bleef Norris zijn teamgenoot voor, maar Piastri naderde de Brit snel en pakte met een verrassende inhaalactie de koppositie. Norris zette zijn McLaren er daarna weer naast en nam de leiding weer over.

Norris maakte als eerste van de toprijders een pitstop. Piastri bleef langer op de baan en liep daarmee een flinke achterstand op zijn teamgenoot op. Dat kon de Australiër daarna niet meer goedmaken. In de slotfase na de tweede serie pitstops reed hij wel weer naar zijn teamgenoot toe, maar bedreigen kon hij Norris niet meer, die daarmee zijn eerste zege op de Red Bull Ring pakte.

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda vertrok vanaf de achttiende positie. De Japanner kreeg een straf van tien seconden na een aanrijding met de Argentijn Franco Colapinto in de Alpine. Tsunoda eindigde als zestiende en laatste.

ANP