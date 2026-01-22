Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris gaat ‘met zelfvertrouwen’ voor tweede titel Formule 1

Lando Norris heeft absoluut als doel zijn wereldtitel in de Formule 1 in 2026 te prolongeren. Dat zei de Brit van McLaren in aanloop naar het nieuwe seizoen. Als hij erin slaagt twee jaar op rij wereldkampioen te worden, is hij de tweede Brit na Lewis Hamilton die dat presteert. “Een titel winnen geeft je zeker veel meer zelfvertrouwen. Dat is een feit”, aldus Norris, die bekende dat zelfvertrouwen nooit zijn sterkste punt is geweest.

Norris won vorig jaar zeven grands prix, één minder dan Max Verstappen van Red Bull, die na de slotrace van Abu Dhabi 2 punten tekortkwam voor een vijfde wereldtitel. De Brit had de race nog niet teruggekeken, zei hij. “Ik heb eerlijk gezegd geprobeerd zo ver mogelijk van alles weg te blijven en vooral te genieten van de rest van mijn leven. Ik hou van de Formule 1, het is een fantastische baan en ik word goed betaald, maar ik vind het ook fijn om er even afstand van te nemen.”

Norris stapt volgende week alweer in de McLaren, als de Formule 1 in Barcelona vijf testdagen achter gesloten deuren houdt. De teams krijgen dit jaar extra testmogelijkheden, omdat motor en chassis ingrijpend zijn veranderd. “Het wordt een heel ander jaar met veel meer dingen om over na te denken en je op voor te bereiden. Maar als ik straks in die auto met startnummer 1 stap, doe ik dat met een grote glimlach.”

ANP