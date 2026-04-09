Red Bull en McLaren bevestigen overstap Lambiase in 2028

De Formule 1-renstal Red Bull heeft bevestigd dat race-engineer Gianpiero Lambiase het team in 2028 aan het einde van zijn contract verlaat. De 45-jarige Italiaans-Britse toeverlaat van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen stapt na volgend seizoen over naar concurrent McLaren waar hij hoofd racing wordt, zo maakte dat team enkele minuten later bekend.

“GP is een gewaardeerd lid van het team, waar hij sinds 2015 toe behoort”, schrijft Red Bull in een korte verklaring over Lambiase. “Tot aan zijn geplande vertrek gaat GP door in zijn rol als hoofd racing en race-engineer van Max Verstappen. Het team en hij zijn volledig gericht op het behalen van meer succes op de lange gezamenlijke erelijst.”

Lambiase werkt sinds 2016 samen met Verstappen. Het duo behaalde vier wereldtitels voor Verstappen (2021-2024) en twee wereldtitels voor het team in 2022 en 2023.

Strategische visie

Bij McLaren, het team van de huidige wereldkampioen Lando Norris, wordt Lambiase onder teambaas Andrea Stella Chief Racing Officer. “Die functie bestaat al binnen de teamstructuur en omvat de algemene leiding over het raceteam”, meldt McLaren. “Deze taken worden momenteel door Andrea Stella vervuld, naast zijn rol als teambaas.”

Het aantrekken van toptalenten zoals Lambiase en eerder Red Bull-medewerkers Rob Marshall en Will Courtenay, is volgens McLaren een uiting van de strategische visie en cultuur van het team onder de leiderschap van Zak Brown en Stella, die beiden nog langdurig vastliggen. Het team lijkt daarmee ook te reageren op de geruchten dat Lambiase de vervanger zou worden van Stella, die het team verlaat.

ANP