Mercedes zet jonge Antonelli onder ‘maximale’ druk in Formule 1

De pas 19-jarige Kimi Antonelli is onder ‘maximale’ druk gezet bij het Formule 1-team van Mercedes. “Was het terecht om hem zo onder druk te zetten? Als je het op de korte termijn beziet, is het antwoord nee. Maar Kimi is voor ons een investering op de lange termijn. We hebben deze route gekozen met hem”, zei teambaas Toto Wolff tegen de media bij de Dutch Grand Prix.

Antonelli maakte als vervanger van de naar Ferrari overgestapte Lewis Hamilton een voortvarende entree in de Formule 1 met de vierde plaats in de openingsrace in Australië. Hij wist in juni in Canada zelfs als derde te eindigen, maar in de laatste races heeft de Italiaan het moeilijk gehad.

“Hij rijdt in een Mercedes en dan wordt er gelet op je resultaten”, zei Wolff. “Hij heeft met George Russell een geweldige teamgenoot die het maximale uit de auto haalt. Daarom voelt Kimi zich onder een vergrootglas liggen. Maar wij geloven in hem. Hij heeft tijd nodig en wij zijn met hem op een missie.”

ANP