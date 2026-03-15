Antonelli in GP China op een na jongste winnaar Formule 1-race

Kimi Antonelli heeft zijn eerste zege in de Formule 1 geboekt. De Italiaan van Mercedes begon van poleposition in de Grote Prijs van China en wist die na 56 ronden op het circuit van Shanghai om te zetten in de winst.

De Italiaan is met 19 jaar en 203 dagen de op een na jongste winnaar ooit van een Formule 1-race. Alleen Max Verstappen was in 2016 nog jonger, toen de Nederlander 18 jaar en 228 dagen oud was bij zijn overwinning in de GP van Spanje. Antonelli is de opvolger van Giancarlo Fisichella, die twintig jaar geleden de laatste Italiaanse winnaar was van een grand prix in de Formule 1.

Mercedes vierde evenals een week geleden in Australië een 1-2. George Russell finishte als tweede voor de Ferrari’s van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Russell, die vorige week de GP van Australië won en zaterdag in Shanghai de sprintrace, is na twee grands prix de leider in de stand van het kampioenschap.

Verstappen uitgeschakeld

Max Verstappen haalde de finish niet. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull viel tien ronden voor het einde uit met een motorprobleem.

De start in Shanghai verliep hectisch en het was een wonder dat ongelukken uitbleven. Hamilton was het snelst weg. De zevenvoudig wereldkampioen reed zijn Ferrari vanaf de vierde startplek naar de leiding. Hij haalde dus ook de van poleposition vertrokken Antonelli in. De jonge coureur van Mercedes herpakte zich snel en nam in de tweede ronde de koppositie weer over van Hamilton, die kort daarna ook George Russell in zijn Mercedes voorbij zag komen.

Hamilton kwam na de eerste bandenwissel weer op tempo. Hij passeerde Russell en begon aan te dringen bij Antonelli, maar de Italiaan hield stand. Hij kon vervolgens uitlopen toen achter hem het trio Hamilton, Leclerc en Russell rondenlang met elkaar een gevecht om de tweede plaats voerde. Vooral de beide Ferrari’s maakten het spannend; Hamilton en Leclerc gaven elkaar geen centimeter ruimte.

Het ging een paar ronden voor het einde bijna nog mis toen Antonelli zich verremde, maar de jonge Italiaan wist zijn Mercedes op de baan te houden.

De race in China draaide uit op een fiasco voor McLaren. Regerend wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri konden door technische problemen allebei niet van start gaan.

ANP