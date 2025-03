Deel dit: Share App Mail Tweet

Wheatley per 1 april teambaas van Formule 1-renstal Sauber

Jonathan Wheatley is vanaf 1 april de baas bij Formule 1-renstal KICK Sauber. De komst van de Brit, die tot afgelopen winter verbonden was aan het Red Bull-team van Max Verstappen, was al voorzien. Hij volgt de Italiaan Alunni Bravi op, die acht jaar werkte voor de Zwitserse renstal die vanaf 2026 volledig wordt overgenomen door Audi.

Wheatley maakt zijn debuut als teambaas in de Grote Prijs van Japan. De 57-jarige Brit is al lang actief in de Formule 1. Begin jaren 90 van de vorige eeuw begon hij bij renstal Benetton waar hij zich opwerkte tot hoofdmonteur, een functie die hij daarna bij Renault vervulde. Vanaf 2006 maakte hij deel uit van het toen net opgerichte Red Bull Racing-team. Met Wheatley als sportief directeur won het team zes constructeurstitels en leverde het zeven keer de wereldkampioen, vier keer was dat Max Verstappen.

Wheatley kondigde al in augustus zijn vertrek aan bij Red Bull nadat hij was benaderd om het nieuwe project rond de toetreding van Audi in de Formule 1 te leiden. Lang was onduidelijk wanneer hij bij Sauber zou gaan toewerken naar de overname door Audi.

Sauber begint komend weekend in de GP van Australië met de Duitser Nico Hülkenberg en de Braziliaan Gabriel Bortoleto als nieuw rijdersduo.

ANP