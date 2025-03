Deel dit: Share App Mail Tweet

Voormalig Formule 1-teameigenaar Jordan (76) overleden

De Ierse voormalig Formule 1-teameigenaar Eddie Jordan is op 76-jarige leeftijd overleden. Jordan leed aan prostaatkanker, maakte zijn familie donderdag bekend.

Jordan was van 1991 tot 2005 met het gelijknamige team actief in de Formule 1. Jordan liet onder anderen veelvoudig wereldkampioen Michael Schumacher debuteren.

Het team behaalde vier overwinningen, de eerste in 1998 met Damon Hill. Naast de Britse wereldkampioen reden ook onder anderen Rubens Barrichello en Eddie Irvine voor Jordan.

Opvallende verschijning

Jordan verkocht zijn team in 2005, waarna de naam een jaar later verdween uit de Formule 1. De Ier vergaarde met zijn opvallende verschijning veel bekendheid. Ook werd hij later analist van de Formule 1 namens de BBC.

Formule 1-directeur Stefano Domenicali laat weten “diepbedroefd te zijn door het plotselinge overlijden” van Jordan. “Met zijn onuitputtelijke energie wist hij altijd mensen te laten lachen, waarbij hij altijd oprecht bleef. Eddie was een hoofdrolspeler in de Formule 1 en hij zal enorm gemist worden”, aldus de Italiaan via de website van de Formule 1.

Jordan maakte in december bekend dat hij leed aan een agressieve vorm van blaas- en prostaatkanker, die zich toen al had verspreid naar zijn ruggengraat en bekken.

