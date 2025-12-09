Deel dit: Share App Mail Tweet

Red Bull bevestigt vertrek topadviseur Marko na ruim 20 jaar

Topadviseur Helmut Marko vertrekt na ruim twintig jaar bij Red Bull Racing, bevestigt het Formule 1-team van Max Verstappen. De Oostenrijkse renstal won in de tijd van Marko (82) acht wereldtitels, vier met Sebastian Vettel en vier met Verstappen, en zes constructeurstitels.

Marko gaf afgelopen weekend na de Grote Prijs van Abu Dhabi, waarin Verstappen zijn wereldtitel kwijtraakte, al aan dat hij ging nadenken over zijn toekomst. “Ik zal erover in gesprek gaan en dan zie ik wat ik doe. Ik moet er een nacht over slapen”, zei de Oostenrijker. De Britse krant The Telegraph kwam maandag op basis van bronnen al met het nieuws dat Marko zou vertrekken.

Marko is een vertrouweling van Verstappen. Hij haalde de Limburger op 16-jarige leeftijd naar de Formule 1. Verstappen heeft al gezegd dat hij in 2026 bij de Formule 1-renstal blijft.

‘Diep geraakt’

“Bedankt, Helmut. We hebben samen alles bereikt waar we ooit van droomden. Ik ben je eeuwig dankbaar voor je vertrouwen in mij”, reageert Verstappen via X. Marko laat weten dat hij “diep was geraakt” door het kwijtraken van de wereldtitel van Verstappen aan McLaren-coureur Lando Norris. “Het heeft mij duidelijk gemaakt dat nu het juiste moment is voor mij om dit zeer lange, intense en succesvolle hoofdstuk af te sluiten”, reageert de Oostenrijker.

Het vertrek van Marko volgt een half jaar na het afscheid van teambaas Christian Horner. De Brit was ook al sinds 2005 betrokken bij Red Bull en maakte dus ook de grote successen mee. Horner werd na een slechte eerste helft van het seizoen opgevolgd door Laurent Mekies.

‘Zeer verdrietig nieuws’

“Het is zeer verdrietig nieuws dat Helmut ons verlaat”, zegt Mekies via Red Bull. “Hij is zo’n integraal onderdeel van ons team geweest gedurende meer dan twee decennia. Dit is dus het einde van een opmerkelijk succesvol hoofdstuk. Zijn vertrek zal een leegte achterlaten en we zullen hem echt missen.”

Marko hield zich vooral bezig met de ontdekking, ontwikkeling en selectie van jonge coureurs, voor zowel Red Bull als zusterteam Racing Bulls. Zeven van de twintig Formule 1-coureurs van afgelopen seizoen maakten deel uit van het juniorenprogramma van Red Bull: Verstappen, Alex Albon, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Pierre Gasly.

