Hamilton worstelt met Ferrari: auto wil telkens muur inrijden

Lewis Hamilton klaagde vooral over zijn Ferrari na de Grote Prijs van Australië, waarin de zevenvoudig wereldkampioen bij zijn debuut voor de Italiaanse renstal als tiende eindigde. “Het ging veel slechter dan ik had gedacht”, zei de 40-jarige Brit na afloop. “De auto was heel moeilijk te besturen. Ik ben dankbaar dat ik de auto uit de muur heb kunnen houden, want dat was eigenlijk de plek waar hij telkens naartoe wilde.”

Hamilton kreeg in de chaotische slotfase, waarin het ging regenen en veel coureurs crashten of van de baan slipten, onverwacht de leiding in handen. Dat was niet het gevolg van goed rijden, maar van een foute tactiek. Ferrari liet Hamilton doorrijden op slicks (droogweerbanden) toen het begon te regenen, terwijl de coureurs voor hem een pitstop maakten.

Toen de safetycar opnieuw de baan opkwam na een reeks crashes, maakte hij alsnog een pitstop en viel terug naar de achtste plaats. Hij werd vervolgens nog ingehaald door teamgenoot Charles Leclerc en Oscar Piastri van McLaren. “Die call om naar binnen te komen was veel te laat. Het was een lastige race en het voelt alsof ik met lege handen sta. Maar ik heb vandaag wel veel geleerd over de auto en ik weet dat er nog veel werk te doen is om een beter gevoel te krijgen.”

ANP