Hamilton stelt teleur met dertiende plaats bij kwalificatie

Lewis Hamilton is er in zijn Ferrari niet in geslaagd zich bij de beste tien te kwalificeren voor de GP van Hongarije. De 40-jarige Brit viel af in de tweede kwalificatieronde (Q2) en start zondag vanaf de dertiende plaats.

Hamilton zag even later hoe zijn teamgenoot Charles Leclerc uit Monaco voor het eerst dit seizoen poleposition veroverde. Daarmee was er toch nog een feestje te vieren voor de Italiaanse renstal.

De GP van Hongarije begint zondag om 15.00 uur.

