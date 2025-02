Deel dit: Share App Mail Tweet

Hamilton heeft ‘verkwikkende’ ervaring in nieuwe Ferrari

Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben een dag na de gezamenlijke teampresentatie van de Formule 1 in Londen hun eerste rondjes gereden in de Ferrari, waarin ze dit jaar voor de wereldtitel willen gaan. Ze mochten volgens de regels maximaal 200 kilometer rijden op het eigen circuit van de Italiaanse renstal in Fiorano.

Leclerc kroop als eerste in de SF-25, die uiteraard rood is, maar een opvallend wit vlak aan de bovenkant van de auto heeft om een sponsornaam goed uit te laten komen. De Monegask vertelde na afloop aan verslaggevers dat hij had genoten van de grote menigte fans van Ferrari die naar het circuit waren gekomen. “Ik kon de gekte zien”, zei hij. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton had al wel gereden in oude versies van de Ferrari, maar mocht nu eindelijk in de auto stappen waarin hij na twaalf jaar Mercedes het kampioenschap gaat rijden. “Het is een verkwikkende ervaring”, zei de 40-jarige Brit in een video die Ferrari vrijgaf.

“Ik ben me ervan bewust dat er maar een handvol speciale eerste keren in het leven zijn: de eerste kus, de eerste date, de eerste keer op school, de eerste keer op de racebaan. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik al mijn eerste keren had gehad en dat niets ooit meer nieuw zou zijn. En aangezien ik al zo lang race, ben ik zelfs verrast over hoeveel ik nog steeds van mijn werk houd, en het voelde zo nieuw”, aldus Hamilton.

De officiële testdagen zijn van 26 tot en met 28 februari in Bahrein. De eerste grand prix is die van Australië in Melbourne op 16 maart.

ANP