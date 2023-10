Deel dit: Share App Mail Tweet

Hamilton en Leclerc gediskwalificeerd in Formule 1-race in Austin

De Britse Formule 1-coureur Lewis Hamilton die zondag de tweede plek in de Grote Prijs van de Verenigde Staten haalde, is gediskwalificeerd. Zijn auto kwam niet door de keuring die na de race plaatsvond. Ook de wagen van Charles Leclerc die zesde werd, kwam niet door de keuring. De stewards van Formule 1 besloten daarop in beide gevallen tot diskwalificatie.

Max Verstappen was zondag in zijn Red Bull de snelste. Verstappen, die begon vanaf de zesde plaats, nam halverwege de wedstrijd de leiding op het Circuit of the Americas in handen en won de race.