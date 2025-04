Deel dit: Share App Mail Tweet

Gridstraf voor Russell en Antonelli, Verstappen start als zevende

Formule 1-coureurs George Russell en Kimi Antonelli van Mercedes zijn met een gridstraf allebei een plaats teruggezet op de startopstelling van de Grote Prijs van Bahrein. De Brit Russell die zich als tweede had gekwalificeerd, zakt naar de derde plaats, waardoor de Monegask Charles Leclerc met zijn Ferrari op de eerste startrij staat naast de Australiër Oscar Piastri van McLaren.

De twee coureurs zijn volgens de stewards bij een hervatting na een rode vlag te vroeg vanuit de garage in de pitstraat gestuurd. De rode vlag was er na een crash van Esteban Ocon in de Haas in de tweede kwalificatiesessie. Voor de Italiaan Antonelli betekent de straf dat hij zakt van de vierde naar de vijfde plek, waardoor de Fransman Pierre Gasly nu als vierde start.

De wijzigingen hebben geen gevolgen voor Max Verstappen. De regerend wereldkampioen kwam in de Red Bull niet verder dan de zevende plaats. Lando Norris, de leider in het kampioenschap, staat op de zesde startplek.

ANP