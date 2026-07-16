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Norris incasseert gridstraf in GP België om nieuwe accu

Formule 1-wereldkampioen Lando Norris incasseert dit weekend in de Grote Prijs van België een gridstraf van tien plaatsen. Zijn McLaren krijgt al de vierde batterij van het seizoen, deze straf staat daartegenover. Zijn team verwacht dat de 26-jarige Brit met deze elektrische krachtbron het seizoen kan voltooien.

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De vorige accu werkte volgens McLaren nog goed, maar er is een bijgewerkte versie met een betere betrouwbaarheid beschikbaar. Daarom kiest het team voor de nieuwe batterij. McLaren vindt de GP van België het beste moment, omdat inhalen er makkelijker is dan in de volgende GP’s in Hongarije en Zandvoort.

Norris veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel. Dit seizoen is de Brit de nummer 5 van de WK-stand.

“Het wordt er niet makkelijker op, maar ik heb er nog steeds vertrouwen in dat ik een goed weekend kan rijden”, zei Norris tijdens de mediadag op het circuit van Spa-Francorchamps. “Ik heb veel pech gehad met kapotte onderdelen, dus ik heb minder reserveonderdelen. Zo kan dat gaan, het is iets wat ik moet accepteren.”

ANP