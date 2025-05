Deel dit: Share App Mail Tweet

GP van Miami blijft tot 2041 op kalender Formule 1

De Grote Prijs van Miami blijft nog minimaal zestien jaar op de Formule 1-kalender staan. Het contract met het circuit dat om het Hard Rock Stadium in Miami Gardens is gebouwd, is met tien jaar verlengd tot 2041. Dat heeft de organisatie van de Formule 1 bekendgemaakt. Onlangs werd het contract met het circuit van Mexico-Stad tot 2028 verlengd.

De GP van Miami bestaat nog niet zo lang. De race werd in 2022 voor het eerst verreden. Volgens Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, heeft de GP van Miami zich in meerdere opzichten bewezen. Met de contractverlenging wil Domenicali ook laten zien dat de sport een vaste plek in de Verenigde Staten heeft verworven.

Max Verstappen won de GP van Miami in 2022 en in 2023. Vorig jaar zegevierde Lando Norris. Zondag wordt in Miami de zesde race van het huidige seizoen verreden.

De GP van Zandvoort staat in 2026 voor het laatst op het programma. Dat contract wordt niet verlengd.

ANP