Judoka Vermeer pakt goud op Grand Prix Zagreb

Judoka Sanne Vermeer heeft bij de Grand Prix van Zagreb een gouden plak veroverd in de klasse tot 70 kilogram. De 26-jarige Vermeer, de nummer 75 van de wereld, was in de finale te sterk voor Maya Kohan uit Israël. Voor de Friezin is het haar tweede eindzege op een Grand Prix. Vijf jaar geleden won ze ook de Grand Prix van Tbilisi.

Bij de laatste vier was Vermeer te sterk voor de Japanse Shiho Tanaka, de mondiale nummer 15. De absolute wereldtop, waartoe ook Sanne van Dijke behoort, deed niet mee in Zagreb.

Geke van den Berg greep in de klasse tot 63 kilogram net naast een bronzen plak.

ANP