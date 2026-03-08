Deel dit: Share App Mail Tweet

Winnaar Russell bejubelt na ‘hels gevecht’ motor van Mercedes

George Russell jubelde na zijn zege in de Grote Prijs van Australië over zijn Mercedes. “Ik vind deze auto geweldig, ik vind deze motor geweldig”, zei de Brit in het interview na afloop op het circuit Albert Park. Hij won voor de zesde keer in zijn carrière een Formule 1-race.

Russell sprak van een ‘hels gevecht’ in de openingsfase van de eerste race in het seizoen. “Ik zag dat mijn accu compleet leeg was en had daardoor een slechte start. Gelukkig kon ik snel aanhaken en spannende gevechten leveren met Charles Leclerc (Ferrari). Ik ben echt heel blij dat ik als eerste de finish heb gehaald, want Ferrari was echt heel snel.”

De Formule 1 is dit jaar overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Ook de aerodynamica is veranderd; de auto’s zijn lichter, smaller en wendbaarder. “Niemand van ons wist echt wat we konden verwachten”, zei Leclerc, die als derde eindigde. “Het was lastig en behoorlijk uitdagend, maar zeker het eerste deel van de race was leuk.”

ANP