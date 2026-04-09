Autovisie
Autovisie Autosport gisteren
Leestijd: 1 minuut

Races in Formule 2 verplaatst naar GP’s van Miami en Canada

Third-placed Trident driver Laurens van Hoepen of the Netherlands celebrates on the podium after the Round 1 Melbourne Feature Race of the Formula 2 Championship at Albert Park Circuit on March 8, 2026, ahead of the Formula One Australian Grand Prix. Martin KEEP / AFP
De races in de Formule 2 die op de kalender stonden tijdens de Grote Prijs van Bahrein en de Grote Prijs van Saudi-Arabië in de Formule 1 zijn verplaatst naar de GP’s van Miami en Canada in mei. De Formule 2 heeft donderdag in een verklaring bekendgemaakt dat de raceklasse voor het eerst te zien is in Noord-Amerika.

De tweede en derde raceweekenden in de Formule 2 werden afgelast vanwege de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en de daaropvolgende tegenaanvallen van Iran op de buurlanden. De tweede race in Miami vindt plaats van 1-3 mei en de derde race in Montreal van 22-24 mei.

De Nederlander Laurens van Hoepen van Trident staat na de openingsrace in Australië met 16 punten op de derde plaats.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.