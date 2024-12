Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1 vijf jaar langer in China

De Formule 1 blijft nog zeker vijf jaar langer China bezoeken. De koningsklasse van de autosport meldde bij de slotrace in Abu Dhabi dat het contract met de promotors van het circuit in Shanghai is verlengd tot en met 2030.

China keerde dit jaar terug na vijf jaar afwezigheid. De grand prix in Shanghai verdween na de race in 2019 door de coronabeperkingen van de kalender. Bij de terugkeer dit jaar won Max Verstappen zowel de sprint- als de hoofdrace. Zo’n 200.000 toeschouwers waren getuige. De race in China is volgend jaar de tweede op de Formule 1-kalender (21-23 maart).

“Onze terugkeer naar China dit seizoen, voor het eerst sinds 2019, was een fantastisch moment voor de sport”, zei Formule 1-baas Stefano Domenicali. “Het is ongelooflijk om te zien dat de steun die we in het land genieten jaarlijks blijft toenemen.”

Eerder deze week werd bekend dat de Formule 1 in 2026 voor de laatste keer een race houdt op het circuit van Zandvoort.

ANP