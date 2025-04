Deel dit: Share App Mail Tweet

Expositie over Formule 1 in Amsterdam mikt op 200.000 bezoekers

De reizende tentoonstelling over de Formule 1 is de komende vijf maanden te zien in de Kromhouthal in Amsterdam. De organisatie mikt op meer dan 200.000 bezoekers.

“De kaartverkoop gaat goed. De eerste weken zijn al uitverkocht”, zegt oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos, die optreedt als ambassadeur van de expositie, die in vogelvlucht de geschiedenis van de 75-jarige autosportklasse in woord en beeld laat zien.

Amsterdam is de zesde stad waar de tentoonstelling halt houdt, na Madrid, Toronto, Buenos Aires, Las Vegas en Londen.

Blikvangers

Blikvangers zijn de Red Bull van 2021, waarin Max Verstappen zijn eerste wereldtitel veroverde, en het uitgebrande wrak van de Haas-auto van Romain Grosjean. De Fransman crashte in 2020 tijdens de Grote Prijs van Bahrein en kwam na exact 28 seconden tevoorschijn uit de vlammenzee.

“Het verhaal van Grosjean gaat vooral over de toegenomen veiligheid in de sport”, zegt Doornbos. “Het is geen darten op zondagmiddag, het is Formule 1-rijden en je kunt je leven verliezen. Innovatie redt mensenlevens.”

ANP