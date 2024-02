Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1 wijzigt programma voor raceweekenden met sprintrace

Voor het komende seizoen in de Formule 1 is het programma voor een raceweekend met een sprintrace aangepast. De teambazen, Formule 1-directeur Stefano Domenicali en FIA-directeur Nikolas Tombazis zijn dat overeengekomen tijdens een vergadering van de Formule 1 Commissie in Londen.

In het komende seizoen vindt in de raceweekenden met een sprintrace op vrijdag de eerste vrije training plaats en daarna de kwalificatie van de sprintrace. Op zaterdag is er dan de sprintrace en later de kwalificatie voor de race van zondag.

In het afgelopen seizoen werd de kwalificatie voor de race van zondag op vrijdag gehouden. Zaterdag was er dan eerst een korte kwalificatie voor de sprintrace en later op de dag de sprintrace zelf.

In het komende seizoen zijn er zes raceweekenden met een sprintrace. De eerste sprintrace vindt plaats bij de Grote Prijs van China en wordt gehouden op zaterdag 20 april. Ook in Miami en tijdens de grands prix van Oostenrijk, de Verenigde Staten, Brazilië en Qatar staat een sprintrace gepland. Ook tijdens de kortere sprintraces kunnen punten worden gepakt voor de WK-stand.

ANP