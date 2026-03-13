Sky: Formule 1 schrapt races in Bahrein en Saudi-Arabië

De Formule 1-races in Bahrein en Saudi-Arabië zijn geannuleerd. Dat stelt de Duitse betaalzender Sky volgens DPA. De GP’s stonden voor 12 en 19 april op de kalender, maar gaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten niet door.

Sky, dat over de uitzendrechten in de Formule 1 beschikt, meldt het nieuws op de website. Er zouden geen vervangende data voor de twee races komen. De racekalender wordt ingekort en omvat nu nog slechts 22 in plaats van 24 evenementen.

ANP