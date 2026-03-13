Autovisie
Autovisie Autosport vandaag
Leestijd: 1 minuut

Sky: Formule 1 schrapt races in Bahrein en Saudi-Arabië

epa12731645 Scuderia Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco in action during a Formula 1 pre-season testing session at Bahrain International Circuit in Sakhir, Bahrain, 12 February 2026.
ANP / EPA / Ali Haider

De Formule 1-races in Bahrein en Saudi-Arabië zijn geannuleerd. Dat stelt de Duitse betaalzender Sky volgens DPA. De GP’s stonden voor 12 en 19 april op de kalender, maar gaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten niet door.

Sky, dat over de uitzendrechten in de Formule 1 beschikt, meldt het nieuws op de website. Er zouden geen vervangende data voor de twee races komen. De racekalender wordt ingekort en omvat nu nog slechts 22 in plaats van 24 evenementen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.