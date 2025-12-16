Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1 keert in 2027 en 2028 terug naar Portugal

De Formule 1 keert voor twee jaar terug naar Portugal. Er is een akkoord gesloten voor een Grand Prix van Portugal op het circuit van Portimão in 2027 en 2028, meldt de koningsklasse op zijn website.

Het Autódromo Internacional do Algarve kreeg in 2020 en 2021 de Formule 1 al op bezoek. Portugal was toen een ideale plek om te racen tijdens de coronacrisis. Lewis Hamilton, toen nog rijdend voor Mercedes, won beide keren op het 4,6 kilometer lange technische circuit.

De Grote Prijs van Portugal werd eerder verreden tussen 1984 en 1996 op het circuit van Estoril. Er waren ook drie Portugese grands prix van 1958 tot en met 1960.

‘Indrukwekkende terugkeer’

Portugal kan als Europese race terugkeren als vervanger van de Dutch Grand Prix op Zandvoort, die in 2026 voor het laatst wordt gehouden. De regering van Portugal en het bureau van toerisme hebben de overeenkomst met de Formule 1 mede ondertekend.

“Portugal is terug op de Formule 1-kaart en de grand prix biedt tal van economische kansen”, zei minister Manuel Castro Almeida van Economie in het persbericht. Formule 1-baas Stefano Domenicali zei dat hij wil zorgen voor een “indrukwekkende terugkeer” van Portugal op de kalender. “We willen de passie van de Portugese fans aanwakkeren op een circuit dat spanning biedt van de eerste bocht tot de finishvlag.”

