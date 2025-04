Deel dit: Share App Mail Tweet

FIA-baas overweegt straffen voor wangedrag coureurs aan te passen

Voorzitter Mohammed Ben Sulayem van de internationale autosportfederatie FIA heeft aangekondigd de straffen voor vloeken en ander wangedrag van autocoureurs aan te passen. “Na constructieve feedback van coureurs uit onze zeven wereldkampioenschappen ben ik van plan de regels te verbeteren”, schrijft Ben Sulayem op zijn Instagram-account.

Naar verwachting worden de straffen milder. Met name de rallyrijders veroordeelden de hoge boetes voor grof taalgebruik, die voor coureurs uit de Formule 1 met vier worden vermenigvuldigd en kunnen oplopen tot 120.000 euro en zelfs tot schorsingen of aftrek van punten.

De rallyrijders bereikten vorige week al een compromis met Ben Sulayem over aanpassingen van de internationale sportcode van de FIA, waarin de richtlijnen staan voor het straffen bij wangedrag. “Als voormalig rallycoureur begrijp ik de eisen waaraan zij worden gesteld beter dan de meesten”, schrijft de FIA-baas. “Mensen maken regels en mensen kunnen die regels beter maken.”

Max Verstappen

Ben Sulayem zorgde vorig jaar voor opwinding door het grove taalgebruik van de coureurs in de Formule 1 aan te pakken. Het stoorde hem dat het woord ‘fuck’ zo vaak viel. Een dag later werd Max Verstappen bestraft voor vloeken in de persconferentie van de FIA. De viervoudig wereldkampioen kreeg een taakstraf.

Begin dit jaar kwam de FIA met de aangescherpte strafregels, die leidden tot verontwaardiging bij de coureurs. Verstappen wilde na de Grote Prijs van Saudi-Arabië niet zeggen waarom hij het niet eens was met de tijdstraf van vijf seconden die hij kreeg tijdens de race. “Ik kan mijn mening niet geven, omdat ik dan een straf kan krijgen.”

