Deel dit: Share App Mail Tweet

Autosportbond FIA verlaagt straf voor vloeken na kritiek coureurs

Autosportbond FIA heeft de maximale straffen voor coureurs die vloeken in de Formule 1 met 50 procent verlaagd. Stewards krijgen daarnaast meer bevoegdheid bij het bepalen van straffen. Dat meldt de FIA woensdag, in aanloop naar de Grote Prijs van Emilia-Romagna.

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zorgde vorig jaar voor opwinding door het grove taalgebruik van de coureurs in de Formule 1 aan te pakken. Het stoorde hem dat het woord ‘fuck’ zo vaak viel. Een dag later werd Max Verstappen bestraft voor vloeken in de persconferentie van de FIA. Hij kreeg een taakstraf.

De rallyrijders bereikten vorige week al een compromis met Ben Sulayem over aanpassingen van de internationale sportcode van de FIA, waarin de richtlijnen staan voor het straffen bij wangedrag.

5000 euro boete

“Als voormalig rallycoureur weet ik uit eigen ervaring met welke emoties je tijdens een race te maken krijgt”, aldus Ben Sulayem, die zich eind dit jaar herkiesbaar stelt, in een verklaring van de FIA. “De verbeteringen die de FIA ​​vandaag heeft aangekondigd, zorgen ervoor dat we sportiviteit in de motorsport blijven promoten en bieden stewards tegelijkertijd effectieve richtlijnen om op te treden tegen personen die de sport in diskrediet kunnen brengen.”

De maximale straf is verlaagd van 10.000 euro naar 5000 euro, terwijl stewards de mogelijkheid hebben om een ​​straf volledig op te schorten als het de eerste overtreding is van een coureur of team.

ANP