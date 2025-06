Deel dit: Share App Mail Tweet

FIA schorst Warwick als F1-steward na uitspraken in media

Autosportbond FIA heeft steward Derek Warwick geschorst voor de Grote Prijs van Canada in de Formule 1. De 70-jarige Brit heeft die sanctie gekregen na uitspraken die hij heeft gedaan tegen een gokwebsite na de Grote Prijs van Spanje.

Warwick zou onder meer zijn mening hebben gegeven over de straf die Max Verstappen had gekregen na de aanrijding met George Russell. De regerend wereldkampioen kreeg hiervoor 3 strafpunten op zijn licentie.

“Na ongeautoriseerde uitspraken recentelijk in de media heeft de FIA besloten om Derek Warwick te schorsen als steward voor de Canadese Grand Prix”, meldt de autosportbond. “Hij wordt vervangen door Enrique Bernoldi, die de taken op afstand vervult vanuit het Remote Operations Centre in Genève voor de rest van het evenement.”

Volgens de FIA heeft Warwick in een gesprek erkend dat zijn opmerkingen ongepast waren in zijn functie als FIA-steward en heeft hij zijn excuses aangeboden. De autosportbond meldt ook dat Warwick zijn taken hervat bij de Grand Prix van Oostenrijk. Eerder dit jaar maakte FIA bekend dat oud-coureur Johnny Herbert zijn taken als steward had opgegeven, omdat die niet verenigbaar zijn met zijn rol als analist in de media.

ANP