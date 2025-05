Deel dit: Share App Mail Tweet

Ferrari niet bij eerste tien bij start van GP van Emilia-Romagna

Geen van beide Ferrari’s staat op zondag bij de eerste tien aan de start van de Grote Prijs van Emilia-Romagna. Charles Leclerc en Lewis Hamilton wisten zich niet te plaatsen voor het derde deel van de kwalificatie. Daarmee is Ferrari de grote verliezer van de zaterdag in Imola.

Het was opnieuw een grote tegenvaller voor de fans van Ferrari. De hoop van het Italiaanse legioen werd dit seizoen met de komst van Lewis Hamilton weer leven in geblazen. Hamilton won de sprintrace in China, maar verder wist de zevenvoudig wereldkampioen de verwachtingen niet waar te maken. Ook niet voor de roodgekleurde tribunes in Imola.

Bij zijn debuut voor eigen publiek op Autodromo Enzo e Dino Ferrari kwam Hamilton niet eens door het tweede deel van de kwalificatie. Dat gold ook voor Leclerc. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat één van de Ferrari’s op zondag in de buurt van het podium komt. Ook de Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes kwalificeerde zich niet bij de eerste tien.

ANP