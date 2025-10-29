Deel dit: Share App Mail Tweet

Massa eist 72 miljoen euro voor mislopen wereldtitel Formule 1

De Braziliaanse oud-Formule 1-coureur Felipe Massa eist 64 miljoen Britse pond (ruim 72 miljoen euro) als schadevergoeding voor het mislopen van de wereldtitel in 2008. Dat bedrag kwam naar voren op de eerste dag van de rechtszaak in Londen die Massa heeft aangespannen tegen de Formule 1, voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone en de internationale autosportfederatie FIA.

De claim van Massa draait om de zaak die bekendstaat als ‘crashgate’. In de Grote Prijs van Singapore in 2008 crashte Renault-coureur Nelson Piquet junior. Later bleek dat de Braziliaan dit opzettelijk had gedaan na orders van de teamleiding, om zo teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning te helpen. Massa reed in zijn Ferrari aan de leiding toen Piquet crashte. Na die crash stuurde Massa zijn Ferrari de pitstraat in voor nieuwe banden, maar de stop mislukte volledig, waardoor Massa terugviel en buiten de punten eindigde.

Massa werd uiteindelijk tweede in het kampioenschap met 1 punt minder dan Lewis Hamilton. De 44-jarige Braziliaan beweert dat Ecclestone al wist dat de crash opzettelijk was en dat er ook opzettelijk geen onderzoek is gedaan. Hij spreekt van een “samenzwering” die hem de titel heeft gekost en baseert zich op een interview van Ecclestone uit 2023, waarin de voormalige Formule 1-baas erkende dat hij wist dat Piquet jr. zou crashen, maar samen met toenmalig FIA-voorzitter Max Mosley besloot geen onderzoek te doen om “de sport te behoeden voor een enorm schandaal”.

De advocaten van Ecclestone betoogden dat de zaak te laat is aangespannen en ook dat de crash van Piquet jr. niet de reden is dat Massa de titel misliep. Het waren fouten van Ferrari zelf bij de mislukte pitstop, waardoor de Braziliaan buiten de punten eindigde.

ANP