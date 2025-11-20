Deel dit: Share App Mail Tweet

Rechter gaat zich buigen over miljoenenclaim Massa in ‘crashgate’

Een rechter in Londen gaat wel degelijk de klacht van de voormalige Formule 1-coureur Felipe Massa naar aanleiding van zijn verloren wereldtitel in 2008 behandelen. De aangeklaagden – autosportbond FIA, rechtenhouder Formule One Management en voormalig eigenaar Bernie Ecclestone – probeerden tevergeefs de zaak te laten seponeren. Massa eist een schadevergoeding van ongeveer 75 miljoen euro.

De affaire, die bekendstaat als ‘crashgate’, deed zich voor in de Grote Prijs van Singapore in 2008. Renault-coureur Nelson Piquet junior crashte, zo bleek later, opzettelijk om zo teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning te helpen. Massa, die in zijn Ferrari de leiding had, besloot na die crash tot een bandenwissel die slecht verliep. De Braziliaan eindigde buiten de punten en kwam uiteindelijk 1 punt tekort om de wereldtitel te veroveren.

Volgens Massa wist Ecclestone dat de crash opzettelijk was en is er daarom geen onderzoek gedaan. Hij baseert zich op een interview uit 2023 met de voormalige grote baas van de Formule 1. Daarin zegt Ecclestone dat hij wist dat Piquet jr. opzettelijk was gecrasht, maar samen met toenmalig FIA-voorzitter Max Mosley besloot geen onderzoek te doen om “de sport te behoeden voor een enorm schandaal”.

De aangeklaagden vinden dat Massa in de GP van Singapore gewoon slecht heeft gepresteerd en voerden bovendien aan dat de klacht veel te laat is ingediend. Maar rechter Robert Jay verklaarde dat Massa weliswaar geen realistische kans heeft om aan te tonen dat de FIA haar plicht jegens hem heeft verzaakt, maar dat hij “wel degelijk een realistische kans heeft” om tijdens het proces alle onderdelen van zijn samenzweringstheorie te bewijzen. De wereldtitel van 2008 blijft in ieder geval in het bezit van Lewis Hamilton, aldus Jay.

ANP