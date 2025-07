Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen ziet in sprintzege nog niet de hand van Mekies

De zege van Max Verstappen in de sprintrace bij de Grote Prijs van België is ook het eerste succes van Red Bull onder de nieuwe teambaas Laurent Mekies. De Fransman leidt op het circuit van Spa-Francorchamps voor het eerst de renstal van Verstappen. Hij is de opvolger van de eerder deze maand ontslagen Christian Horner, de teambaas die in twintig jaar acht wereldtitels bij de coureurs en zes titels bij de constructeurs won met Red Bull.

Verstappen wilde zijn succes niet toeschrijven aan de komst van Mekies. “Het lijkt me moeilijk om in twee weken tijd ineens vanuit het niets een verandering door te voeren”, zei de Limburger na de sprintrace. “Hij zal eerst een goed begrip moeten krijgen van hoe alles en iedereen werkt in het team en op een gegeven moment wel met een conclusie komen. Maar het is te vroeg om daar iets over te zeggen. Tot dusver zie ik een enthousiaste en gemotiveerde man en dat is precies wat we willen. Ik kan ook nog eens goed met hem opschieten, dus de start is goed.”

ANP