Verstappen rijdt eerste rondjes in nieuwe RB21

Max Verstappen rijdt dinsdag zijn eerste rondjes in de RB21, zijn nieuwe auto voor het komende seizoen in de Formule 1. De wereldkampioen en zijn nieuwe ploeggenoot Liam Lawson laten de bolide zien tijdens een traditionele filmdag in Bahrein.

De nieuwe raceauto voor Verstappen wordt door zijn team als een ‘evolutie van de afgelopen auto’s van Red Bull’ omschreven. Verstappen en Lawson komen woensdag in actie tijdens de eerste testdag in Bahrein. Vervolgens test Lawson de nieuwe auto op donderdag en krijgt de viervoudig wereldkampioen uit Nederland vrijdag de tijd om aan de RB21 te wennen.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 16 maart met de Grand Prix van Australië. Verstappen opent daar zijn jacht op zijn vijfde wereldtitel. In 2023 won hij de titel met grote overmacht door negentien van de 22 races te winnen, maar vorig jaar waren McLaren, Ferrari en soms ook Mercedes veel geduchtere concurrenten en moest Verstappen harder werken voor de winst.

ANP