Start Formule 1-seizoen nog niet in gevaar door oorlog Iran

De eerste race van het Formule 1-seizoen, zondag 8 maart in Melbourne, komt voorlopig niet in de problemen vanwege de oorlog in Iran. Dat zegt Travis Auld, directeur van de Grote Prijs van Australië.

Volgens Auld hebben ongeveer duizend mensen die betrokken zijn bij de Formule 1 hun reisplannen moeten wijzigen. “De Formule 1 is als organisatie goed in het verplaatsen van mensen over de hele wereld”, zegt Auld. “We verwachten geen impact op onze race.” In plaats van via Dubai, Abu Dhabi of Doha, reizen zij bijvoorbeeld via Singapore of Hongkong.

“De coureurs zullen er zijn, de monteurs zullen er zijn, de teambazen zullen er zijn”, zegt Auld. “Zij hebben prioriteit gekregen.” De auto’s van de Formule 1-coureurs zijn al per container aangekomen in Melbourne.

Op 12 en 19 april vinden races plaats in respectievelijk Bahrein en Saudi-Arabië. De Formule 1 houdt de situatie in die landen “nauwlettend” in de gaten.

ANP