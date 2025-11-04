Deel dit: Share App Mail Tweet

Oud-Formule 1-baas Ecclestone: Verstappen wordt wereldkampioen

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone twijfelt er niet aan dat Max Verstappen dit jaar nog wereldkampioen wordt. “Ik denk dat Max het weer gaat doen. Hij heeft iets speciaals, een uitzonderlijke kwaliteit”, zei de 95-jarige Brit bij het Duitse RTL.

Verstappen leek dit seizoen kansloos in de titelstrijd tegen de dominante coureurs van McLaren, maar de viervoudig wereldkampioen is bezig aan een sterke comeback. Met nog vier grands prix te gaan heeft hij 36 punten achterstand op Lando Norris en 35 punten minder dan Oscar Piastri.

“De McLaren-coureurs zijn goed en hun auto is super, maar Verstappen is de bijzondere. Hij is de beste racer, geen politicus, een echte autocoureur. Hij doet gewoon wat hij moet doen”, meent de man die dertig jaar lang de Formule 1 leidde en de sport tot een commercieel succes maakte. “De volgende race is in Brazilië, waar het weer wisselvallig is, ook met regen. Verstappen zal het daar goed doen.”

