Dutch GP op zaterdag en zondag uitverkocht, vraag voor 2026 groot

De Dutch Grand Prix is op zaterdag en zondag uitverkocht. De organisatie van de Formule 1-race in Zandvoort meldde ook dat de belangstelling voor de laatste editie, The Final Lap, in 2026 nu al ongekend groot is.

Fans kunnen sinds zaterdag tot en met 7 september een aanvraag doen voor tickets voor de laatste F1-race in Zandvoort volgend jaar. De tickets worden via loting toegewezen vanwege de hoge vraag naar kaarten.

“De vraag naar tickets blijft onverminderd groot”, zegt Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix. “Geweldig dat we weer een vol huis hebben. Het succes in het zakelijke segment is jaar in, jaar uit eveneens exceptioneel. Dat zaterdag en zondag weer uitverkocht zijn, benadrukt onze kracht als sportief én zakelijk evenement.”

ANP