Duitse Formule 1-coureur Mass (78) overleden

De Duitse Formule 1-coureur Jochen Mass is op 78-jarige leeftijd overleden. De oud-coureur overleed aan de gevolgen van een beroerte eerder in februari, meldde zijn familie op Instagram.

Mass won voor McLaren in 1975 de Grote Prijs van Spanje op het circuit van Montjuïc bij Barcelona. Die race werd vroegtijdig afgebroken omdat bij een ongeluk van zijn landgenoot Rolf Stommelen met diens Lola vier toeschouwers om het leven kwamen. Het was ook de race waarin de Italiaanse coureur Lella Lombardi als zesde eindigde en als enige vrouwelijke F1-coureur in de punten reed.

“Ik ben diep bedroefd van het nieuws dat mijn vriend Jochen Mass is overleden”, liet Formule 1-directeur Stefano Domenicali weten.

Mass ging tussen 1973 en 1982 in 105 races in de Formule 1 van start en haalde acht keer het podium. Met Sauber won hij in 1989 de 24 Uur van Le Mans.

ANP