Domenicali blijft zeker tot en met 2029 directeur Formule 1

Stefano Domenicali blijft zeker tot en met 2029 directeur van de Formule 1. De Italiaan heeft zijn contract bij eigenaar Liberty Media met vijf jaar verlengd, meldt de koningsklasse van de autosport.

Domenicali is sinds 2021 de baas van de Formule 1. Daarvoor was hij onder meer teambaas van Ferrari. Onder zijn leiding is de Formule 1 mondiaal nog groter geworden, zowel op commercieel gebied als in belangstelling. Er is vanuit alle windstreken interesse om een grand prix te organiseren. “Stefano is een uitstekende beheerder van de onderneming geweest”, zegt Derek Chang, directeur van Liberty. “Hij heeft voortgebouwd op het succesvolle fundament en de groei van de Formule 1 versneld, zowel commercieel als qua betrokkenheid van de fans.”

Domenicali reageerde verheugd op zijn contractverlenging: “Ik voel me vereerd om deze ongelooflijke sport te blijven leiden, waarvan ik houd en die al sinds mijn kindertijd deel uitmaakt van mijn leven. Samen met alle betrokkenen in Formule 1 blijven we de belangen van onze fans dienen, want zij vormen de hartslag van alles wat we doen.”

De eerste race van dit seizoen wordt zondag in Melbourne verreden.

ANP