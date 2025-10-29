Deel dit: Share App Mail Tweet

Villars spant rechtszaak aan tegen verkiezingsregels FIA

Coureur Laura Villars heeft een rechtszaak aangespannen tegen de internationale autosportfederatie FIA om de verkiezingsregels aan te vechten. De 28-jarige Zwitserse wil dat de aankomende verkiezingen voor het voorzitterschap worden opgeschort tot uitspraak is gedaan. Dat staat in de dagvaarding die het Franse persbureau AFP heeft ingezien.

Volgens Villars verhinderen de regels dat zij of een andere kandidaat het opneemt tegen de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Volgens de regels moeten de kandidaten vicevoorzitters benoemen uit alle werelddelen, gekozen uit een door de FIA goedgekeurde lijst. Er staat met Fabiana Ecclestone echter slechts één persoon op de lijst voor Zuid-Amerika en zij heeft al toegestemd om deel uit te maken van het team van Ben Sulayem.

De Amerikaan Tim Mayer trok onlangs zijn kandidatuur voor het voorzitterschap in. Hij vond ook dat de statuten het onmogelijk maken om Ben Sulayem uit te dagen. “Het is de illusie van democratie”, zei de voormalige steward.

‘Geen democratisch proces’

“In Zuid-Amerika is er slechts een persoon beschikbaar en in Afrika zijn het er twee. Alle drie hebben ze directe banden met de zittende president. Het resultaat is simpel”, aldus Mayer. “Niemand anders dan de zittende voorzitter kan zich kandidaat stellen binnen het FIA-systeem. Dit is geen democratisch proces.”

De verkiezingen staan gepland voor 12 december in Oezbekistan. De rechtszaak dient op 10 november. Ben Sulayem, afkomstig uit Dubai, werd in 2021 gekozen tot voorzitter van de FIA.

