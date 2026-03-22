Autovisie
Autovisie Autosport vandaag
Leestijd: 1 minuut

Motorcoureur Veijer in GP Brazilië achtste in Moto2

epa12357346 Dutch Moto2 rider Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) during the qualifying sessions held at the Barcelona-Catalonia Circuit in Montmelo, Barcelona, Spain, 06 September 2025. The MotoGP Catalonia Gran Prix will take place 07 September 2025. EPA/Siu Wu
ANP / EPA / Siu Wu

Motorcoureur Collin Veijer is als achtste geëindigd in de Grote Prijs van Brazilië in de Moto2. De 21-jarige coureur van Red Bull KTM Ajo zag de zege op het Autódromo Internacional Ayrton Senna in Goiás gaan naar de Spanjaard Daniel Holgado. Met Daniel Muñoz als tweede en Manuel González als derde was het podium geheel Spaans.

Veijer had zich eerder zondag als zesde gekwalificeerd. De kwalificatie van de Moto2 en Moto3 was een dag uitgesteld omdat de organisatie zaterdag een zinkgat op het circuit moest repareren tussen de kwalificatie en de sprintrace van de MotoGP.

Zonta van den Goorbergh, de andere Nederlander in de Moto2, eindigde als 24e en laatste.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.