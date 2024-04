Deel dit: Share App Mail Tweet

Boston Celtics met moeite naar 61e zege in NBA

De basketballers van Boston Celtics hebben ternauwernood gewonnen van Sacramento Kings in de NBA: 101-100. De beste ploeg van dit seizoen zag in de slotfase van de wedstrijd een grote voorsprong gevaarlijk slinken. Een score van Xavier Tillman met nog zeven seconden op de klok redde de Celtics. Het was de 61e zege voor de ploeg uit Boston, die als topfavoriet voor de titel de naderende play-offs ingaat.

Bij Sacramento Kings was De’Aaron Fox de grote man met 40 punten. Hij was vooral verantwoordelijk voor de opleving van de Kings in het vierde kwart. Payton Pritchard was topscorer bij Boston met 21 punten, Kristaps Porzingis was goed voor 20 punten en 11 rebounds.

