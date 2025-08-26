Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-team Cadillac rijdt vanaf 2026 met Bottas en Pérez

Het nieuwe Amerikaanse Formule 1-team Cadillac heeft de Fin Valtteri Bottas en de Mexicaan Sergio Pérez aangekondigd als rijders voor komend seizoen. Cadillac maakt dan als elfde team zijn entree in de koningsklasse van de autosport.

“Het is de juiste combinatie, dit zijn de juiste coureurs op dit moment”, liet teambaas Dan Towriss weten na het bekendmaken van meerjarige contracten voor beide coureurs. “Er zijn heel veel geweldige coureurs, uiteindelijk waren het de ervaring en het leiderschap van deze twee individuen die het verschil hebben gemaakt.”

Bottas en Pérez hebben gezamenlijk meer dan vijfhonderd grands prix gereden. Beide coureurs zijn 35 jaar. De Fin won tien grands prix voor Mercedes en Pérez won er zes; een voor het F1-team Racing Point en vijf voor Red Bull. De Mexicaan eindigde in 2023 als tweede in het WK achter zijn teamgenoot Max Verstappen en in 2022 als derde.

Ambitieus project

Bottas reed in 2024 nog voor Sauber en fungeert dit jaar als reserve bij Mercedes, het team waar hij zijn beste jaren beleefde. Pérez zal ook na een jaar afwezigheid terugkeren. Hij moest eind 2024 na een turbulent seizoen afscheid nemen als teamgenoot van Verstappen.

“Dit is niet zomaar een raceproject, dit is een plan voor de lange termijn”, liet Bottas weten. “Niet elke dag krijg je de kans om onderdeel te zijn van iets dat van de grond af wordt opgebouwd en kun je helpen om iets vorm te geven dat echt op de Formule 1-grid hoort. Ik heb de eer gehad om met enkele van de beste F1-teams te werken en zie echt de professionaliteit en honger hier.”

Pérez zei trots te zijn om vanaf de start onderdeel te mogen uitmaken van zo’n ambitieus en betekenisvol project. “Ik geloof dat we van dit team samen een echte tegenstander kunnen maken.”

ANP